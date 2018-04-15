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Дабл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» разгромить «Майами» в плей-офф НБА
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Дабл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» разгромить «Майами» в плей-офф НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
«Филадельфия Сиксерз» нанесла разгромное поражение «Майами Хит» в первом матче 1/4 финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 28 очков. Также дабл-даблы оформили Бен Симмонс (17 очков и 14 передач) и Эрсан Ильясова (17 очков и 14 подборов).
У гостей 26 баллов на счету мощного форварда Келли Олейника.
"Сиксерз" вышли вперед в серии до четырех побед — 1-0.
Следующая встреча пройдет в Филадельфии 17 апреля.
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Филадельфия Сиксерз" (США, Филадельфия) — «Майами Хит» (США, Майами) — 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25)
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