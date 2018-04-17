«Майями» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией» 

"Майями Хит" выиграл второй матч серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией Сиксерс" и сравнял счет в серии. Встреча завершилась со счетом 113:103, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным игроком стал Дуэйн Уэйд, набравший 28 очков. У "Филадельфии" Бен Симмонс набрал 24 балла, Дарио Шарич отметился 23-я очками.
Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Третья игра пройдет в Майями 20 апреля.
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч"Филадельфия Сиксерс" (Филадельфия) — "Майями Хит" (Майями) — 103:113 (29:22, 13:34, 33:30, 28:27)
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