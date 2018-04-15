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«Филадельфия» разгромила «Майами» в первом матче плей-офф
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«Филадельфия» разгромила «Майами» в первом матче плей-офф 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Майами Хит». «Сиксерс» на домашней площадке одержали крупную победу со счётом 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 28 очков. Разыгрывающему хозяев Бену Симмонсу не хватило одного подбора (17 очков, 14 передач, 9 подборов), чтобы оформить свой первый трипл-дабл в плей-офф.
У «Хит» больше всех очков набрал центровой Келли Олиник (26).
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