«Филадельфия» разгромила «Майами» в первом матче плей-офф

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Филадельфией Сиксерс» и «Майами Хит». «Сиксерс» на домашней площадке одержали крупную победу со счётом 130:103 (29:35, 27:25, 34:18, 40:25).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик , набравший 28 очков. Разыгрывающему хозяев Бену Симмонсу не хватило одного подбора (17 очков, 14 передач, 9 подборов), чтобы оформить свой первый трипл-дабл в плей-офф.