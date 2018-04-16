«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на второй матч первого раунда плей-офф НБА «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит». Ставка: «Филадельфия» наберёт меньше 111 очков с коэффициентом 1.86. «Статистика — наше всё. Поэтому события первого матча можно воспринимать только и исключительно как погрешность. „Филадельфия“, безусловно, чрезвычайно талантливая команда. Многообещающая, молодая и перспективная. Но отгружать по 130 очков одной из лучших защит лиги — это, уж извините, ни в какие ворота, вернее, кольцо, не лезет.