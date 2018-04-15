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Сербия впервые за 17 лет не будет иметь представительства в Евролиге
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Сербия впервые за 17 лет не будет иметь представительства в Евролиге 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Вчера, 14 апреля, завершилась финальная серия плей-офф Евролиги, в которой черногорская «Будучность» соперничала с «Црвеной Звездой». В четвёртом матче серии команда из Подгорицы победила со счётом 77:71, оформив итоговый успех в серии — 3:1.
Таким образом, в следующем сезоне Евролиги представителем Адриатической лиги в турнире будет именно «Будучность». Это значит, что впервые за 17 лет команды из Сербии не будут представлены в сильнейшем континентальном турнире Европы
В нынешнем сезоне Сербию в Евролиге представляла именно «Црвена Звезда», не сумевшая пробиться в плей-офф.
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