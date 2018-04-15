СМИ: «"Клипперс" могу предложить «Сперс» два выбора в первом раунде за Кавая Леонарда»

«Клипперс» планируют сделать предложение «Сан-Антонио» по обмену форварда Кавая Леонарда, сообщает USA Today

«Клипперс» могут ради приобретения MVP финальной серии 2014 года пожертвовать двумя пиками первого раунда драфта-2018. 26-летний форвард является уроженцем Лос-Анджелеса и является любимым игроком Джерри Уэста, который в данный момент работает в «Клипперс» консультантом генерального менеджера.

Леонард пропустил большую часть минувшего сезона из-за травмы бедра. Игрок также не приехал поддержать свою команду в первой игре серии первого раунда плей-офф НБА против «Голден Стэйт». Форвард «Сперс» Пау Газоль перед началом плей-офф рассказал, что никто из команды не видел Леонарда уже несколько недель.

«Сперс» проиграли первый матч серии против «Уорриорз» со счетом 92:113.