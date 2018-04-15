«Автодор» победил «Цмоки-Минск», Фрейзер и Кларк набрали 49 очков на двоих 

«Автодор» на домашней площадке переиграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Саратовчане выиграли три из четырёх четвертей матча и одержали закономерную победу. ИТоговый счёт матча — 104:82 (29:23, 24:27, 25:14, 26:18).
Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Брэнден Фрейзер, набравший 25 очков и отдавший 7 результативных передач. Ещё 24 очка в составе саратовчан на свой счёт записал Коти Кларк. В составе «Цмоки-Минск» отличился Девон Саддлер, набравший 22 очка.