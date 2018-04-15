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«Автодор» победил «Цмоки-Минск» в Саратове
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«Автодор» победил «Цмоки-Минск» в Саратове 

Новости Саратова 27 минут назад
Сегодня, 15 апреля, баскетбольный клуб «Автодор» встречался в Саратове с давним соперником из Беларуси.
И на домашней площадке уверенно переиграл «Цмоки-Минск». Матч чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в ЛДС «Кристалл». Финальный счет на табло оставил 104:82.
Волжане не стали долго раскачиваться и стали атаковать и метко бросить трехочковые. Первая четверть закончилась: 29 очков против 23.
Тяжелее пришлось саратовцам во втором отрезке — гости отчаянно сопротивлялись.
Американские легионеры не подвели «черно-белых», и счет составил: 53:50. В третьей 10-минутке саратовцы опередили гостей на 11 баллов, взяв 78 очков
Саратовцы показали зрелищную игру, и белорусы начали грубить. Но волжане остались тверды в победе.
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