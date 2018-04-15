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Дабл-дабл Еловаца не помог «Нижнему Новгороду» в матче с «Енисеем»
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Дабл-дабл Еловаца не помог «Нижнему Новгороду» в матче с «Енисеем» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Енисей» на выезде переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Фундамент для своего успеха красноярцы заложили ещё в первой четверти, выиграв её с разницей в 13 очков. К большому перерыву преимущество красноярцев стало меньше — «+6», однако вторая половина четверти прошла в абсолютно равной борьбе и встреча так и завершилась с преимуществом «Енисея» в шесть очков. Итоговый счёт матча — 85:79 (26:13, 19:26, 18:18, 22:22) в пользу «Енисея».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зебиан Дауделл, набравший 23 очка. В составе хозяев площадки дабл-дабл на свой счёт записал Стеван Еловац, набрав 16 очков и своершив 11 подборов.
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