Дабл-дабл Еловаца не помог «Нижнему Новгороду» в матче с «Енисеем»

«Енисей» на выезде переиграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Фундамент для своего успеха красноярцы заложили ещё в первой четверти, выиграв её с разницей в 13 очков. К большому перерыву преимущество красноярцев стало меньше — «+6», однако вторая половина четверти прошла в абсолютно равной борьбе и встреча так и завершилась с преимуществом «Енисея» в шесть очков. Итоговый счёт матча — 85:79 (26:13, 19:26, 18:18, 22:22) в пользу «Енисея».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Зебиан Дауделл, набравший 23 очка. В составе хозяев площадки дабл-дабл на свой счёт записал Стеван Еловац, набрав 16 очков и своершив 11 подборов.