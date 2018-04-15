10 очков гарантируют «Спартаку» как минимум серебро 

Для того, чтобы занять второе место по итогам чемпионата России-2017/18, "Спартаку" достаточно набрать 10 очков в оставшихся четырех матчах. Наибольшее количество очков из числа его преследователей теоретически может набрать ЦСКА — 60. У «Спартака» сейчас 50 баллов, и, в случае равенства с армейцами, красно-белые будут иметь преимущество за счет личных встреч (1:2, 3:0). Напомним, что с этого сезона в случае равенства очков выше будет та команда, которая имеет преимущество по личным встречам. (Алексей МОРОЗ)