Ещё
10 очков гарантируют «Спартаку» как минимум серебро
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 очков гарантируют «Спартаку» как минимум серебро 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Для того, чтобы занять второе место по итогам чемпионата России-2017/18, "Спартаку"​ достаточно набрать 10 очков в оставшихся четырех матчах. Наибольшее количество очков из числа его преследователей теоретически может набрать ЦСКА — 60. У «Спартака» сейчас 50 баллов, и, в случае равенства с армейцами, красно-белые будут иметь преимущество за счет личных встреч (1:2, 3:0). Напомним, что с этого сезона в случае равенства очков выше будет та команда, которая имеет преимущество по личным встречам. (Алексей МОРОЗ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Прохоров - о продаже части акций "Бруклина": "Жду возможности работать с Цаем на протяжении долгих лет" Матч чемпионата Чехии остановлен после симуляции судьи. Видео "Бостон" начал с победы серию с "Торонто"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение