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«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА
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«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на второй матч первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс».
Ставка: победа «Милуоки» с коэффициентом 2.26.
«Дружина Брэда Стивенса чертовски хороша. Команда с большой буквы. Движение мяча, феноменальная защита, слаженная работа и уникальные командные взаимодействия. Но это не тот «Бостон», который может рвать и метать. Тем более коллектив, в котором есть персонаж уровня Янниса Адетокунбо, окружённый при этом партнёрами уровня Эрика Бледсо (к которому мы вернёмся ниже), Криса Миддлтона и Джабари Паркера. В очных противостояниях регулярного сезона счёт личных встреч 2-2. Причём даже участие и феноменальная игра Кайри Ирвинга в трёх матчах из четырёх не позволяла «Селтикс» праздновать лёгкие и безоговорочные виктории.
Учитывая тот факт, что наставнику «Бостона» приходится играть усечённой ротацией, — в первом матче основная нагрузка легла на плечи пяти игроков — основным аргументом в сегодняшней встрече должна стать скамейка «Милуоки». А там есть кому и пахать в защите, и поливать из-за дуги. Да и старина Эл Хорфорд не сможет во второй раз кряду с такой лёгкостью провоцировать оппонентов на фолы, 14 бросков с линии штрафных в первой игре — не просто рекорд нынешнего сезона для великана «Бостона», но и один из главных факторов победы в первом матче серии», — отметил Кужель.
Старт встречи — 18 апреля в 3:00 мск.
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