«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Кужель предложил вариант для ставки на второй матч первого раунда плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс».

Ставка: победа «Милуоки» с коэффициентом 2.26.

Учитывая тот факт, что наставнику «Бостона» приходится играть усечённой ротацией, — в первом матче основная нагрузка легла на плечи пяти игроков — основным аргументом в сегодняшней встрече должна стать скамейка «Милуоки». А там есть кому и пахать в защите, и поливать из-за дуги. Да и старина Эл Хорфорд не сможет во второй раз кряду с такой лёгкостью провоцировать оппонентов на фолы, 14 бросков с линии штрафных в первой игре — не просто рекорд нынешнего сезона для великана «Бостона», но и один из главных факторов победы в первом матче серии», — отметил Кужель.

Старт встречи — 18 апреля в 3:00 мск.