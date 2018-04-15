Дабл-даблы Хорфорда и Тейтума помогли «Бостону» в овертайме победить «Милуоки» 

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». «Селтикс» на домашней площадке в овертайме одержали победу со счётом 95:93 (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 12:8).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эл Хорфорд, оформивший дабл-дабл, собрав коллекцию из 24 очков, 12 подборов и четырёх передач. Ещё 23 очка на свой счёт записал Терри Розир. Дабл-дабл оформил Джейсон Тейтум, набравший 19 очков и совершивший 10 подборов. В составе «Милуоки Бакс» отличились Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо. Адетокунбо оформил дабл-дабл, набрав 35 очков и совершив 13 подборов, а Миддлтон набрал 31 очко.