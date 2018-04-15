Дабл-даблы Хорфорда и Тейтума помогли «Бостону» в овертайме победить «Милуоки»

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс». «Селтикс» на домашней площадке в овертайме одержали победу со счётом 95:93 (29:17, 15:30, 26:19, 29:33, 12:8).