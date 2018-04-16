Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения «Индиане» в плей-офф

«Индиана Пейсерс» выиграла стартовый матч серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс» в Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 98:80, сообщает "Советский спорт" Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Оладипо , набравший 32 очка. У «Кливленда» Леброн Джеймс отметился трипл-даблом (24 очка, 10 подборов, 12 передач). Счет в серии первого раунда до четырех побед стал 1:0 в пользу «Индианы». Вторая игра пройдет в Кливленде 19 апреля. НБА. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч "Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — «Индиана Пейсерс» (Индиана) — 80:98 (14:33, 24:22, 27:18, 15:25) Ранее сообщалось, что свой первый матч выиграл «Бостон Селтикс».