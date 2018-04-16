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«Оклахома» выиграла стартовый матч серии плей-офф НБА
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«Оклахома» выиграла стартовый матч серии плей-офф НБА с «Ютой» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Twitter НБА
"Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Юту Джаз" в первом матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 116:108, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, на счету которого 36 очков. Дабл-даблом отметился Рассел Уэстбрук (29 очков, 13 подборов). У "Юты" дабл-дабл из 27 баллов и 10 подборов собрал Донован Митчелл.
Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Тандер". Второй матч пройдет в Оклахоме 19 апреля.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч"Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома) — "Юта Джаз" (Юта) — 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36)
Ранее сообщалось, что "Кливленд" уступил "Индиане" в первом матче плей-офф, несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса.
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