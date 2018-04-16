«Оклахома» выиграла стартовый матч серии плей-офф НБА

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44 очка Хардена принесли "Хьюстону" победу над "Миннесотой" в первом матче серии

"Бостон" в овертайме обыграл "Милуоки" в матче НБА

Вратарь "Торонто" был заменен на 13-й минуте матча с "Бостоном"