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НБА может вернуться в российский телеэфир в следующем сезоне
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НБА может вернуться в российский телеэфир в следующем сезоне 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Вице-президент НБА Дэвид Уоттс в интервью "Известиям" сообщил, что лига ведет переговоры о возвращении на российское телевидение.
— В чем заключаются особенности продвижения НБА в России?
— В этом сезоне была очень высокая конкуренция в регулярном чемпионате. До последнего игрового дня команды бились за место в плей-офф как в Западной, так и в Восточной конференции. Второй момент — в лиге появилось много новичков, которые проявили себя с самой лучшей стороны и показали выдающуюся статистику. В итоге количество подписчиков в наших соцсетях в России выросло с 60 до 145 тыс. человек. Считаю, это достойный шаг вперед.
Если говорить о негативе — матчи НБА начинаются ночью, в неудобное для российских зрителей время. Конечно, количество покупателей League pass (платная подписка на все матчи NBA) увеличивается, но нам бы хотелось, чтобы больше людей смотрели наши матчи в прямом эфире. Сейчас мы активно работаем над этим моментом. Также задумываемся и о том, чтобы делать хайлайты (нарезки лучших моментов матча) на русском языке.
— Матчи НБА могут появиться на российском федеральном телевидении?
— Мы ведем переговоры с федеральным каналом, чтобы показывать хотя бы один матч в неделю. Поэтому есть надежда, что в сезоне-2018/19 НБА может вернуться на российское телевидение.
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