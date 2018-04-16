«Хьюстон» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии, у Хардена 44 очка

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». «Рокетс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».