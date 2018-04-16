«Хьюстон» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии

Завершился первый матч четвертьфинальной серии в Западной конференции между «Хьюстон Рокетс» и «Миннесота Тимбервулвз». «Рокетс» на домашнем паркете одержали победу со счётом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29).
Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден, на счёту которого 44 очка и 8 передач. Дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов оформил Клинт Капела. Больше всего очков в составе «Миннесоты» набрал Эндрю Уиггинс (18). Разыгрывающий Джефф Тиг записал на свой счёт 15 очков, 9 подборов и 8 передач.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Хьюстона».