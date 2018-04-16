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«Спортинг» в сверхрезультативном матче одолел «Белененсеш». Видеообзор матча
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«Спортинг» в сверхрезультативном матче одолел «Белененсеш». Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Лиссабонский «Спортинг» одолел «Белененсеш» в матче 30-го тура чемпионата Португалии. Матч состоялся в Лиссабоне на стадионе «Ду Рештелу» и завершился победой гостей со счётом 4:3.
Лучшим игроком матча стал полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Голами в составе победителей также отметились Бас Дост, Желсон Мартинш и Маркос Акунья.
«Белененсеш» забил два гола с пенальти. В матче было показано 8 жёлтых и 2 красных карточки.
«Спортинг» идёт на третьем месте в турнирной таблице с 71 очком в активе.
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