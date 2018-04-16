«Спортинг» в сверхрезультативном матче одолел «Белененсеш». Видеообзор матча

Лиссабонский «Спортинг» одолел «Белененсеш» в матче 30-го тура чемпионата Португалии. Матч состоялся в Лиссабоне на стадионе «Ду Рештелу» и завершился победой гостей со счётом 4:3.

Лучшим игроком матча стал полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш, отметившийся голом и двумя результативными передачами. Голами в составе победителей также отметились Бас Дост, Желсон Мартинш и Маркос Акунья

«Белененсеш» забил два гола с пенальти. В матче было показано 8 жёлтых и 2 красных карточки.

«Спортинг» идёт на третьем месте в турнирной таблице с 71 очком в активе.