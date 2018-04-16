Ещё
БК «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

БК «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Баскетбольная встреча, состоявшаяся 15 апреля, в воскресенье, в КРК «Нагорный», завершилась со счетом 85:79.
С первых минут поединка инициативой завладели гости, которые повели в счете 8:0. К концу первой четверти перевес сибиряков достиг 13 очков — 26:13.
Во второй десятиминутке красноярский коллектив увеличил свой перевес до 17 баллов — 36:19, но нижегородцы смогли изменить ход матча и к большому перерыву сократить отставание в счете до шести очков — 39:45.
В третьем и четвертом периодах «горожанам» дважды удавалось подобраться к сопернику на дистанцию в два балла, но гости удержали победный счет.
Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Стеван Еловац, Дмитрий Узинский и Джейкоб Одум набравшие по 16 очков.
Потерпев 13-е поражение в 20 играх, «НН» по -прежнему занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
22 апреля нижегородцы примут питерский «Зенит».
Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
Newsroom24: последние новости
БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ Первый тестовый матч прошел на «Стадионе Нижний Новгород» «Зенит-2» одержал победу над нижегородским «Олимпийцем» со счетом 1:0
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Разин оценил игру форвардов «Ак Барса» в плей-офф КХЛ
Неймар рассказал о восстановлении после травмы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение