БК «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольная встреча, состоявшаяся 15 апреля, в воскресенье, в КРК «Нагорный», завершилась со счетом 85:79.

С первых минут поединка инициативой завладели гости, которые повели в счете 8:0. К концу первой четверти перевес сибиряков достиг 13 очков — 26:13.

Во второй десятиминутке красноярский коллектив увеличил свой перевес до 17 баллов — 36:19, но нижегородцы смогли изменить ход матча и к большому перерыву сократить отставание в счете до шести очков — 39:45.

В третьем и четвертом периодах «горожанам» дважды удавалось подобраться к сопернику на дистанцию в два балла, но гости удержали победный счет.

Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Стеван Еловац, Дмитрий Узинский и Джейкоб Одум набравшие по 16 очков.

Потерпев 13-е поражение в 20 играх, «НН» по -прежнему занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

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Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.