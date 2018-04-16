БК «Нижний Новгород» проиграл «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ 

Баскетбольная встреча, состоявшаяся 15 апреля, в воскресенье, в КРК «Нагорный», завершилась со счетом 85:79.
С первых минут поединка инициативой завладели гости, которые повели в счете 8:0. К концу первой четверти перевес сибиряков достиг 13 очков — 26:13.
Во второй десятиминутке красноярский коллектив увеличил свой перевес до 17 баллов — 36:19, но нижегородцы смогли изменить ход матча и к большому перерыву сократить отставание в счете до шести очков — 39:45.
В третьем и четвертом периодах «горожанам» дважды удавалось подобраться к сопернику на дистанцию в два балла, но гости удержали победный счет.
Самыми результативными в составе хозяев паркета стали Стеван Еловац, Дмитрий Узинский и Джейкоб Одум набравшие по 16 очков.
Потерпев 13-е поражение в 20 играх, «НН» по -прежнему занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
22 апреля нижегородцы примут питерский «Зенит».
Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.