Ещё
Экс-тренер ЦСКА может возглавить клуб НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Экс-тренер баскетбольного ЦСКА может возглавить клуб НБА 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Шарлотт Хорнетс» договорился о проведении собеседования с ассистентом главного тренера «Сан-Антонио» Этторе Мессиной.
Об этом сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровски в своём Twitter.
Мессина может сменить на посту главного тренера «Шарлотт» Стива Клиффорда, которого уволили 13 апреля.
Итальянский специалист возглавлял московский ЦСКА с 2005 по 2009 и с 2012 по 2014 год.
Ранее сообщалось, что клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» отправил сербского защитника Милоша Теодосича, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в фарм-клуб.
RT на русском: последние новости
Матч чемпионата Чехии по баскетболу был остановлен из-за симуляции арбитра «Хьюстон» победил «Миннесоту» в первом матче плей-офф НБА, Харден набрал 44 очка Команда Леброна Джеймса впервые с 2012 года проиграла матч первого раунда плей-офф НБА
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы38
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение