Экс-тренер ЦСКА может возглавить клуб НБА

СМИ: Экс-тренер баскетбольного ЦСКА может возглавить клуб НБА

«Шарлотт Хорнетс» договорился о проведении собеседования с ассистентом главного тренера «Сан-Антонио» Этторе Мессиной.

Об этом сообщает журналист ESPN Адриан Войнаровски в своём Twitter.

The Charlotte Hornets have received permission to interview San Antonio Spurs assistant Ettore Messina for head coach opening, league sources tell ESPN. GM Mitch Kupchak and Messina worked together with Lakers, when Messina was part of Mike Brown’s coaching staff. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2018

Мессина может сменить на посту главного тренера «Шарлотт» Стива Клиффорда, которого уволили 13 апреля.

Итальянский специалист возглавлял московский ЦСКА с 2005 по 2009 и с 2012 по 2014 год.