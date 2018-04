Леброн Джеймс и Энтони Дэвис — лучшие игроки по итогам марта и апреля

Джеймс и Дэвис во второй раз подряд признаны MVP месяца в Восточной и Западной конференциях соответственно. При этом Джеймс получил эту награду в четвертый раз из пяти возможных.

The @Kia NBA Players of the Month for March/April! #KiaPOTM East: @KingJames of the @cavs West: @AntDavis23 of the @PelicansNBA pic.twitter.com/KC5B5sXZfa

— NBA (@NBA) 12 апреля 2018 г.

В 36 матчах, проведенных в марте и апреле, «Кавальерс» одержали 22 победы. Показатели Джеймса составили 29,6 очка, 9,5 передачи и 9,4 подбора в среднем за встречу. Дэвис помог «Пеликанс» победить в 21 из 34 матчей, набирая в среднем 28,4 очка, 11,1 подбора и 3,7 блок-шота.