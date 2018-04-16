Вице-президент НБА по России: продажа Прохоровым акций «Бруклина» стала отличной сделкой

На прошлой неделе пресс-служба «Бруклина» сообщила о завершении сделки по продаже Прохоровым 49% акций клуба, покупателем стал предприниматель Джозеф Цай , сумма сделки не сообщалась. Ранее «Бруклин» был оценен в рекордные для НБА $2,3 млрд Таким образом, доход Прохорова от продажи может составлять порядка $1,1 млрд

"Оборачиваясь назад, можно сказать, что это была хорошая инвестиция, учитывая, что Прохоров приобрел «Бруклин», заплатив около $220 млн, — сказал Уоттс. — Продажа 49% акций сейчас — отличная сделка с точки зрения бизнеса, одна из крупнейших в лиге. Эта сделка показала общую мощь НБА".

По мнению Уоттса, интерес со стороны бизнеса к НБА будет только увеличиваться. «Люди ценят наш бренд, нашу лигу. И инвесторы видят отдачу — никто не будет просто так бросать миллионы долларов на ветер. Поверьте, бизнесмены не дураки», — сказал Уоттс.

Совершенная Прохоровым сделка стала крупнейшей для российских бизнесменов на Западе за последнее время. Уоттс отметил, что в НБА не придают значения национальности владельца клуба. «У „Кливленда“ владельцем был китаец, у „Сакраменто“ — индус, у „Бруклина“ — российский бизнесмен. НБА — глобальная лига, которая не обращает внимания на национальность», — сказал Уоттс.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем «Бруклина».