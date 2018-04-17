Стефан Маркович: «У ЦСКА больше опыта в матчах плей-офф Евролиги»

Защитник «Химок» Стефан Маркович в преддверии матча 1/4 финала Евролиги с ЦСКА отметил, что силы соперников хорошо знакомы друг другу.

— Плей-офф Евролиги — будто абсолютно новый турнир, — сказал Маркович. — Сейчас все начинается со счета 0:0. Мы настраиваемся на то, чтобы исправить ошибки прошлых матчей и полностью выложиться в этих играх. Будет непросто, потому что ЦСКА — фаворит, но это баскетбол, и никогда не знаешь, что случится за сорок минут игрового времени. Мы должны быть собранными и постараться следовать собственному плану.

— Чем «Химки» могут удивить ЦСКА?

— Не думаю, что кто-то кого-то может удивить, потому что в этом сезоне мы встречались с ЦСКА четыре раза, и все будет зависеть только от нашей игры, от того, какие решения на площадке мы будем принимать. Чтобы выиграть, нужен высокий уровень исполнительной дисциплины. Безусловно, у соперника больше опыта таких матчей, но это лишь одна сторона медали. Другая — это борьба. Нужно биться на площадке, чтобы победить.