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Виталий Фридзон: «ЦСКА знает, где сильные, а где слабые стороны „Химок“
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Виталий Фридзон: «ЦСКА знает, где сильные, а где слабые стороны „Химок“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Накануне матча плей-офф Евролиги ЦСКА — «Химки» защитник армейского клуба Виталий Фридзон​ в интервью «СЭ» отметил, что его команда хорошо изучила соперника. Также он отметил, что будет тяжело играть через день.
— Сами знаете, какое соперничество между нашими клубами — это дерби, в нем всегда интересно, — отметил Фридзон. — Мы очень серьезно готовимся к этому четвертьфиналу. С «Химками» провели по ходу сезона уже четыре матча, хорошо изучили соперника, знаем, где у них сильные, а где слабые стороны. Нет никаких мыслей — что мы первые, а они восьмые, и победа к нам сама придет. Никто в нашей команде так не думает. Вижу на тренировках, как ребята серьезно настроены.
— То, что играть придется через день, накладывает отпечаток?
— С непривычки это тяжеловато. Особенно когда такие сдвоенные матчи с разъездами по ходу сезона. Но все в одинаковых условиях — ко всему адаптируешься, и так даже интереснее. К тому же, в Евролиге на будущий сезон будет 18 команд, значит, и еще больше матчей. В НБА же вообще бывают игры на следующий день, и все нормально. А для зрителей, для самой Евролиги все это на пользу. (Антон БАБОШИН)
Полностью интервью Фридзона
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