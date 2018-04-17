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Сергей Кущенко: «Автодор» — главное открытие сезона в Единой лиге ВТБ
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Сергей Кущенко: «Автодор» — главное открытие сезона в Единой лиге ВТБ 

Советский спорт 1 час назад
— Чемпионат Единой лиги подходит к концу. Кто, на ваш взгляд, является фаворитом в борьбе за звание самого ценного игрока (MVP)? — Думаю, кандидатов предостаточно. На слуху Алексей Швед и Нандо Де Коло, — заявил Кущенко в интервью «Известиям». — Но надо отметить еще и лидеров клубов калибра «Пармы» или «Калева», которые проводят на площадке много времени и показывают высокую эффективность. Это Стеван Еловац, Айзея Бриско, Джастин Картер, Коти Кларк и Коди Миллер-Макинтайр
— Какой клуб можно назвать главным открытием сезона? — Думаю, это «Автодор». Саратовцы очень близки к тому, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Долгое время они занимали пятое место в турнирной таблице, опережая «Химки». С приходом Евгения Пашутина «Автодор» заиграл в свой фирменный быстрый баскетбол. Российский тренер наладил в команде дисциплину, что позволило ей обыграть «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также практически на равных биться с ЦСКА, «Химками» и УНИКСом.
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