Вице-чемпион мира по баскетболу дал прогноз на дерби ЦСКА — «Химки» в Евролиге

Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Евгений Кисурин поделился мнением о русском дерби в плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками».

"Думаю, «Химки» не допустят разгромных поражений в этой серии, но итоговый успех будет за ЦСКА, — цитирует Кисурина газета «Известия» . — Думаю, что серия закончится со счетом 3:1. Армейцы выглядят сильнее на каждой позиции.

Единственный момент в пользу «Химок» — отсутствие Кайла Хайнса . Он играет очень важную роль в защите, и без него армейцы могут дрогнуть. Если это произойдет в первом матче, будет очень интересно".

Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.