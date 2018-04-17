Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Евгений Кисурин поделился мнением о русском дерби в плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками».
"Думаю, «Химки» не допустят разгромных поражений в этой серии, но итоговый успех будет за ЦСКА, — цитирует Кисурина газета «Известия». — Думаю, что серия закончится со счетом 3:1. Армейцы выглядят сильнее на каждой позиции.
Единственный момент в пользу «Химок» — отсутствие Кайла Хайнса. Он играет очень важную роль в защите, и без него армейцы могут дрогнуть. Если это произойдет в первом матче, будет очень интересно".
Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.