Ещё
Вице-чемпион мира по баскетболу Носов: «Химкам» нужно играть с ЦСКА как на войне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вице-чемпион мира по баскетболу Носов: «Химкам» нужно играть с ЦСКА как на войне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Виталий Носов поделился мнением о русском дерби в плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками».
"У ЦСКА огромный опыт в проведении этих серий. Ни одной они еще не проиграли и только один раз довели дело до решающего пятого матча (в сезоне-2014/15 ЦСКА обыграл «Панатинаикос» со счетом в серии 3:2 — "Газета.Ru").
Но у «Химок» есть тренер, который выигрывал Евролигу и побеждал в серии плей-офф с «Локомотивом-Кубанью» (в сезоне-2015/16 краснодарский клуб оказался сильнее «Барселоны» — «Газета.Ru»). К тому же все игроки восстановились от травм. А ведь в полном составе они играли только в начале сезона", — цитирует Носова газета «Известия».
Он выразил надежду, что американские игроки «Химок» Томас Робинсон, Тайлер Ханикатт и Джеймс Андерсон проявят себя с самой лучшей стороны.
"А с учетом того, что у армейцев не будет играть Кайл Хайнс, химчане могут получить преимущество на щитах. Им нужно собраться и выходить на игры с ЦСКА, как на войну. Биться за каждый мяч, не уступать ни сантиметра сопернику. Тогда у «Химок» появится шанс зацепиться за эту серию.
Поэтому хочется верить, что она не будет короткой", — добавил Носов.
Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.
Газета.Ru: последние новости
Дабл-дабл Симмонса помог "Филадельфии" разгромить "Майами" в плей-офф НБА Тренер "Сан-Антонио" сравнил с перепуганным оленем действия команды в матче плей-офф "Бостон" в овертайме обыграл "Милуоки" в матче НБА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России36
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ188
Овечкин на грани катастрофы54
Британских футболистов напугали русскими девушками
«Ак Барс» победил ЦСКА2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение