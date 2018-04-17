Вице-чемпион мира по баскетболу Носов: «Химкам» нужно играть с ЦСКА как на войне

Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Виталий Носов поделился мнением о русском дерби в плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками». "У ЦСКА огромный опыт в проведении этих серий. Ни одной они еще не проиграли и только один раз довели дело до решающего пятого матча (в сезоне-2014/15 ЦСКА обыграл «Панатинаикос» со счетом в серии 3:2 — "Газета.Ru" ). Но у «Химок» есть тренер, который выигрывал Евролигу и побеждал в серии плей-офф с «Локомотивом-Кубанью» (в сезоне-2015/16 краснодарский клуб оказался сильнее «Барселоны» — «Газета.Ru»). К тому же все игроки восстановились от травм. А ведь в полном составе они играли только в начале сезона", — цитирует Носова газета «Известия» Тайлер Ханикатт и Он выразил надежду, что американские игроки «Химок» Томас Робинсон Джеймс Андерсон проявят себя с самой лучшей стороны. "А с учетом того, что у армейцев не будет играть Кайл Хайнс , химчане могут получить преимущество на щитах. Им нужно собраться и выходить на игры с ЦСКА, как на войну. Биться за каждый мяч, не уступать ни сантиметра сопернику. Тогда у «Химок» появится шанс зацепиться за эту серию. Поэтому хочется верить, что она не будет короткой", — добавил Носов. Первые матчи между ЦСКА и «Химками» пройдут 17 и 19 апреля.