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Эффектный проход Дуэйна Уэйда и мощный данк Бена Симмонса — в топ-10 дня в НБА
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Эффектный проход Дуэйна Уэйда и мощный данк Бена Симмонса — в топ-10 дня в НБА 

Чемпионат.com 35 минут назад
НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф. В их число вошли мощные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйла Макги, эффектные проходы защитников «Майами Хит» Дуэйна Уэйда и Горана Драгича, роскошный аллей-уп форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу, трёхочковое попадание разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Патрика Миллза, а также блок-шот центрового «Хит» Хассана Уайтсайда.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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