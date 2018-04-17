НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф. В их число вошли мощные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйла Макги, эффектные проходы защитников «Майами Хит» Дуэйна Уэйда и Горана Драгича, роскошный аллей-уп форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу, трёхочковое попадание разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Патрика Миллза, а также блок-шот центрового «Хит» Хассана Уайтсайда.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.