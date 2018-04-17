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Димитрис Итудис: «Начинаем плей-офф против исторического соперника»
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Димитрис Итудис: «Начинаем плей-офф против исторического соперника» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что ждет непростого противостояния с «Химками» в первом раунде плей-офф Евролиги. Это будет пятая встреча армейцев с «Химками» в нынешнем сезоне.
— Мы начинаем плей-офф против «Химок», очень хорошей команды, нашего исторического соперника, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. — Готовимся к первому матчу и знаем, что нас ждем сложная серия. Надеюсь, наши болельщики понимают, насколько важны эти игры, что они придут и помогут нам своим присутствием и поддержкой.
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