Димитрис Итудис: «Начинаем плей-офф против исторического соперника»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис отметил, что ждет непростого противостояния с «Химками» в первом раунде плей-офф Евролиги. Это будет пятая встреча армейцев с «Химками» в нынешнем сезоне.

— Мы начинаем плей-офф против «Химок», очень хорошей команды, нашего исторического соперника, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. — Готовимся к первому матчу и знаем, что нас ждем сложная серия. Надеюсь, наши болельщики понимают, насколько важны эти игры, что они придут и помогут нам своим присутствием и поддержкой.