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Барцокас: у «Химок» был шанс победить ЦСКА
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Барцокас: у «Химок» был шанс победить ЦСКА 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился впечатлениями от поражения своей команды от ЦСКА (92:97) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.
«Считаю, что это был типичный матч плей-офф. Обе команды показывали хороший баскетбол. Полагаю, что у нас был шанс на победу. Нам не хватило стабильности в нескольких компонентах, прежде всего в защите. Дали много вторых шансов ЦСКА, особенно во второй половине. После подборов в нападении они набрали 22 очка. Была большая разница и в количестве штрафных, непозволительная на таком уровне и при такой защите. Были и другие моменты, в частности, когда при последнем тайм-ауте рефери отдал мяч игрокам ЦСКА.
Всё это нас немного надломило, но это был лишь первый матч и мы готовимся ко второй игре серии", — передаёт слова Барцокаса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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