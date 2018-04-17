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Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ
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Фотообзор недели в Единой лиге ВТБ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Как прошёл тур в Единой лиге ВТБ — в фотографиях.
На прошлой неделе состоялся один из самых необычных матчей в этом сезоне. ЦСКА приехал в гости к эстонскому «Калеву», а в распоряжении Дональдаса Кайриса было ровно столько игроков, сколько пальцев он показывает на руках, — шестеро. 20-летний Мадис Соодла не в счёт, он в Лиге ВТБ не провёл ещё ни одной игры.
Миркович, Йоессар и Дорбек провели на паркете все 40 минут, а «Калев» умудрился выиграть у «армейцев» первую половину «+8». Но на концовку эстонцев не хватило, и ЦСКА широкой ротацией довёл эту встречу до победы — 105:95.
В матче «Химок» и «Цмоки-Минск» получилась чудо-концовка. Химчане выигрывали «+3», но Джастин Грэй сравнял счёт трёхой и вроде бы перевёл матч в овертайм. С этим был не согласен только Стефан Маркович, положивший попадание с центра поля вместе с сиреной.
Отдельно отметим Андрея Зубкова. Форвард «Химок» наконец восстановился от травмы и в матче против «Цмоки» принёс своей команде 22 очка, собрав на себе семь подборов. Андрей, мы скучали!
Минчане за неделю успели встретиться и с «Автодором». Впрочем, там всё было без шансов — саратовцы выиграли убедительно и продолжили преследовать жёлто-синих в турнирной таблице. Шакил Маккиссик приложил к этой очередной сочный данк.
Намного интереснее дела обстояли в Казани, где в гости к УНИКСу приехала «Астана». Если в Саратове команда Димитриса Прифтиса отыграла у «Автодора» 15 очков отставания, то команда из Казахстана в какой-то момент встречи вела «+19». Джастин Картер был страсть как хорош.
Но УНИКС не только отыгрался, но и к финальной сирене «привёз» гостям 15 очков. Камбэк с продолжением!
«Нижний Новгород» в последних турах вроде бы поправил свои дела и теперь спокойно должен был доигрывать сезон до плей-офф, но в домашнем матче с «Енисеем» случилась осечка — нижегородцы уступили последней команде чемпионата, которая, к слову, перестала быть последней. Теперь в подвале турнирной таблицы — «Калев».
Стеван Еловац сказал после матча, что за такую игру он и его команда должны извиниться перед болельщиками, которые пришли в КРК «Нагорный».
Ну а в Питере «Зенит» принимал «Калев», который тоже, как и «Цмоки-Минск», проводил второй матч за неделю. Гости приехали вдевятером, и это им помогло. Вплоть до последних секунд эстонцы всерьёз рассчитывали на победу, Бриско и Суботич настреляли каждый по 24 очка.
Но «Зенит» — тот ещё мастер концовок в последнее время. За неделю до «Калева» от них пострадал «Локо», теперь досталось эстонцам. Питерцы штрафными довели дело до победы.
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