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Стэкхаус может возглавить «Нью-Йорк», «Шарлотт» или «Орландо»
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Стэкхаус может возглавить «Нью-Йорк», «Шарлотт» или «Орландо» 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный в прошлом игрок Джерри Стэкхаус в предстоящее межсезонье впервые в карьере может получить пост главного тренера команды НБА. В услугах специалиста заинтересованы в «Нью-Йоркс Никс», «Шарлотт Хорнетс» и Орландо Мэджик", сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Все три клуба остались без главных тренеров после завершения регулярного чемпионата. При этом с руководством «Нью-Йорка» Сиэкхаус намерен провести собеседование в течение недели.
Стэкхаус завершил карьеру игрока в 2013 году. В период 2015-2016 гг. он входил в тренерский штаб «Торонто Рэпторс», а уже с 2016 стал главным тренером фарм-клуба «Торонто» — «Рэпторс 905».
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