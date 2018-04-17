Стэкхаус может возглавить «Нью-Йорк», «Шарлотт» или «Орландо»

Известный в прошлом игрок Джерри Стэкхаус в предстоящее межсезонье впервые в карьере может получить пост главного тренера команды НБА. В услугах специалиста заинтересованы в «Нью-Йоркс Никс», «Шарлотт Хорнетс» и Орландо Мэджик", сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Все три клуба остались без главных тренеров после завершения регулярного чемпионата. При этом с руководством «Нью-Йорка» Сиэкхаус намерен провести собеседование в течение недели.

Стэкхаус завершил карьеру игрока в 2013 году. В период 2015-2016 гг. он входил в тренерский штаб «Торонто Рэпторс», а уже с 2016 стал главным тренером фарм-клуба «Торонто» — «Рэпторс 905».