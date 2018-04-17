Брайант: не знаю, что ещё должен сделать Харден, чтобы получить титул MVP

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант поделился мыслями о том, кто заслуживает получить титул MVP регулярного чемпионата в сезоне-2017/2018. По мнению легендарного баскетболиста, награда должна достаться защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену

«Уже на протяжении двух сезонов Харден показывает феноменальную игру. То, что делал он начиная с первой игры регулярного чемпионата и заканчивая восемьдесят второй, заслуживает того, чтобы получить награду. Не знаю, что он должен сделать ещё, чтобы получить этот титул», — рассказал Брайант в интервью размещённом на канале Get Up в «Твиттере».