СМИ: баскетболист ЦСКА де Коло пропустит из-за травмы три-четыре недели

ТАСС , 19 апреля. Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло из-за травмы не сможет сыграть в оставшихся матчах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Химок». Об этом сообщает L'Equipe.

Француз получил повреждение левого бедра в первом матче с подмосковной командой. Отмечается, что восстановление защитника займет срок до месяца.

ЦСКА в первом матче серии до трех побед обыграл «Химки» — 98:95. Второй матч состоится 19 апреля.

В текущем розыгрыше Евролиги де Коло в среднем набирает 16,9 очка за встречу.