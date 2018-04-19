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Во Франции назвали сроки восстановления баскетболиста ЦСКА де Коло
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Во Франции назвали сроки восстановления баскетболиста ЦСКА де Коло 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло не примет участие в оставшихся встречах четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против подмосковных «Химок», сообщает ТАСС.
По информации L'Equipe, баскетболист получил повреждение левого бедра в первом матче против «Химок». Французу потребуется для восстановления до одного месяца.
Первая встреча между ЦСКА и «Химками», которая прошла на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 98:95 в пользу армейцев.
Следующий матч состоится 19 апреля. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее форвард ЦСКА Андрей Воронцевич выразил мнение, что соперник московской команды в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги «Химки» является командой высокого уровня.
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