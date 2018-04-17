Барцокас: «Девушка-рефери в ключевом моменте просто отдала мяч ЦСКА» 

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от ЦСКА (95:98) в первом четвертьфинальном матче Евролиги.
«Это был отличный баскетбол. Настоящий матч плей-офф Евролиги! И у нас был шанс. Не хватило стабильности. Кроме того, мы уступили на подборе. Штрафных ЦСКА тоже пробил много — 43. В ключевом моменте, когда мы уступали (-3) девушка-арбитр просто отдала мяч ЦСКА посчитав, что был заступ у Егора Вяльцева. Все могут ошибиться, но это нас сильно надломило. А заступа не было», — передает слова Барцокаса корреспондент Sport24.ru Максим Абрамов.