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Барцокас: «Девушка-рефери в ключевом моменте просто отдала мяч ЦСКА»
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Барцокас: «Девушка-рефери в ключевом моменте просто отдала мяч ЦСКА» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от ЦСКА (95:98) в первом четвертьфинальном матче Евролиги.
«Это был отличный баскетбол. Настоящий матч плей-офф Евролиги! И у нас был шанс. Не хватило стабильности. Кроме того, мы уступили на подборе. Штрафных ЦСКА тоже пробил много — 43. В ключевом моменте, когда мы уступали (-3) девушка-арбитр просто отдала мяч ЦСКА посчитав, что был заступ у Егора Вяльцева. Все могут ошибиться, но это нас сильно надломило. А заступа не было», — передает слова Барцокаса корреспондент Sport24.ru Максим Абрамов.
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