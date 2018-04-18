Алексей Швед сказал, какой момент стал решающим в матче плей-офф баскетбольной Евролиги с ЦСКА

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от поражения московскому ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги. «Мне кажется, мы действовали намного лучше, чем в предыдущих матчах сезона с ЦСКА. Играли в свою игру, двигали мяч, делали открытые броски», — приводят слова Шведа «Известия» Он также сказал, какой эпизод повлиял на исход встречи. «Когда ЦСКА в концовке выигрывал «+3», арбитр ошибочно зафиксировал заступ у Егора Вяльцева . На большом экране показали повтор, на котором чётко было видно, что он сыграл по правилам. Больше мне сказать нечего. Думаю, это был решающий момент встречи», — отметил Швед. Ранее московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над подмосковными «Химками» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.