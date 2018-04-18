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Алексей Швед сказал, какой момент стал решающим в матче плей-офф баскетбольной Евролиги с ЦСКА
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Алексей Швед сказал, какой момент стал решающим в матче плей-офф баскетбольной Евролиги с ЦСКА 

RT на русском 2 часа назад
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился впечатлениями от поражения московскому ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
«Мне кажется, мы действовали намного лучше, чем в предыдущих матчах сезона с ЦСКА. Играли в свою игру, двигали мяч, делали открытые броски», — приводят слова Шведа «Известия».
Он также сказал, какой эпизод повлиял на исход встречи.
«Когда ЦСКА в концовке выигрывал «+3», арбитр ошибочно зафиксировал заступ у Егора Вяльцева. На большом экране показали повтор, на котором чётко было видно, что он сыграл по правилам. Больше мне сказать нечего. Думаю, это был решающий момент встречи», — отметил Швед.
Ранее московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над подмосковными «Химками» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
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