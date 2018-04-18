«Панатинаикос» разгромил «Реал» в четвертьфинале Евролиги 

Афинский «Панатинаикос» на своей площадке добился разгромной победы над мадридским "Реалом" в первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Евролиги. Встреча завершилась со счетом 95:67, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс, который записал на свой счет 24 очка, совершив восемь подборов и отдав три передачи. Дабл-дабл оформил Ник Калатес, набравший 11 очков и сделавший 16 передач.
У «Реала» лучшим стал Трэй Томпкинс, в активе которого 12 баллов.
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч "Панатинаикос" (Афины, Греция) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 95:67 (26:13, 20:17, 31:14, 18:23) "Панатинаикос": Джеймс — 24, Калатес — 11, Денмон — 9, Гэбриэл — 9, Пэйн — 8, Гист — 8, Лойески — 6, Адетокунбо — 6, Синглтон — 5, Вуюкас — 4, Паппас — 3, Лекавичюс — 2 "Реал": Томпкинс — 12, Рэндольф — 11, Дончич — 10, Рэндл — 8, Айон — 8, Таварес — 5, Юста — 4, Кэрролл — 4, Фернандес — 3, Тэйлор — 2, Козёр, Рейес