Итудис: игроки ЦСКА показали, что они могут бороться с обстоятельствами 

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Химками» (98:95) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметив, что в ходе неудачно складывавшегося поединка его подопечные сумели проявить характер.
«Поздравляю команду с тем, что удалось переломить настрой на эту игру. Безусловно, половины игры были очень разные. Поначалу мы давали «Химкам» много открытых бросков, в итоге они бросили больше трёхочковых чем двухчоковых. Но во второй половине мы начали бороться на подборе, прибавили в защите. Мы шли в проходы и играли на щите противника, это была действительно совершенно другая половина.
Я понимаю соперников, против нас сложно защищаться. У нас много игроков, которые находят контакт и идут в проходы. Защита во второй половине показала, как мы изменили настрой. Мы понимали, что в серии будет сложно, но мы подстроились под обстоятельства и показали, что можем с ними бороться", — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.