Итудис: игроки ЦСКА показали, что они могут бороться с обстоятельствами

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Химками» (98:95) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, отметив, что в ходе неудачно складывавшегося поединка его подопечные сумели проявить характер.

«Поздравляю команду с тем, что удалось переломить настрой на эту игру. Безусловно, половины игры были очень разные. Поначалу мы давали «Химкам» много открытых бросков, в итоге они бросили больше трёхочковых чем двухчоковых. Но во второй половине мы начали бороться на подборе, прибавили в защите. Мы шли в проходы и играли на щите противника, это была действительно совершенно другая половина.