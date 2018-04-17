Семен Антонов: «Напряжение в матче ЦСКА — „Химками“ было до последнего броска»

Форвард ЦСКА Семен Антонов после победы в первом матче 1/4 финала Евролиги против «Химок» (98:95) отметил, что армейцам удалось справиться без травмированных Кайла Хайнса и Нандо де Коло. Баскетболист также предположил, что соперник будет еще агрессивнее во второй встрече.

— Игра была тяжелой для обеих команд, — сказал Антонов. — «Химки» выдали сумасшедшую первую четверть, реализовали все свои открытые броски. Но мы по ходу встречи стали лучше играть в защите. Хотя во во второй 10-минутке потеряли Нандо де Коло, это нас еще больше сплотило. Ведь еще раньше мы лишились Кайла Хайнса, а у соперника, наоборот, почти все травмированные ребята вернулись. У них было преимущество в передней линии — и Робинсон, и Гилл, и Томас, нам было тяжеловато. Напряжение было до последнего броска Марковича со своей половины площадки. Считаю, что мы справились, спасибо болельщикам.

— Что именно случилось в первой четверти?

— Пока сложно судить. Надо посмотреть видео — где получались открытые броски, где нас один на один вскрывали, шла ротация. Но затем мы прибавили, продолжали гнуть свою линию и выиграли три следующих четверти. Считаю, нужно забыть все предыдущие матчи с «Химками» и концентрироваться на следующем. Сделать выводы из первых 10 минут — что именно не получилось, как соперник нас наказывал.

— Что сказал тренер в перерыве?

— Пусть это останется в раздевалке. Главное, что это повлияло на результат всей команды. И теперь мы ведем в серии. Да, я набрал достаточно очков, но все ребята старались. Думаю, это командная победа, особенно, в отсутствие Нандо.

— Почувствовали облегчение, когда наконец удалось сравнять счет?