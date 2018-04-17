Два российских клуба выдали огненный баскетбол в плей-офф Евролиги. Но «Химки» снова уступили ЦСКА

Очное противостояние ЦСКА и «Химок» в плей-офф Евролиги началось результативно, жарко и в пользу «армейцев» — 98:95. Sport24 рассказывает о главных событиях лобового столкновения российских топов.

ЦСКА начал матч с антирекорда

С трибун «Мегаспорта» могло показаться, что против хозяев в первой четверти вышли баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз». Ведь «Химки» атаковали на десятой секунде владения, бросали много трехочковых и практически все попадали! Большинство атак были максимально простыми, но очень эффективными: Алексей Швед собирал на себе оппонентов и скидывал мяч на дугу, где партнеры уже были готовы к броску.

Егор Вяльцев таким образом набрал 11 очков в первой четверти, а уже во второй — побил личный рекорд результативности в Евролиге.

В итоге ЦСКА пропустил 34 очка за стартовую четверть, а это просто худший результат для армейской команды в сезоне.

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ЦСКА посадил соперника на фолы

Даже используя широкую ротацию «Химки» испытывали проблемы с перебором фолов во второй половине. Первый звоночек — персональное замечание Алексея Шведа в третьей четверти, после которого лидер гостей отправился на скамейку наблюдать за тем, как его команда растрачивает все свое преимущество. В итоговом протоколе у гостей 33 фола: по 5 — у Шведа и Дженкинса, по 4 — у Вяльцева, Андерсона, Томаса и Марковича. Это ровно половина заявки «Химок» на сегодняшний матч. На исход матча повлияло судейское решениеЗа 43 секунды до финальной сирены Алексей Швед передачей нашел в углу Егора Вяльцева, но тот, по мнению женщины-арбитра, совершил заступ.

Пока «Химки» спорили с судьей, на большом экране крупным планом показывали повтор момента. Все болельщики увидели то, чего не смогли увидеть арбитры встречи. на произошедшую ситуацию.

Стефан Маркович мог стать героем

На прошлой неделе Стефан Маркович невероятным броском принес «Химкам» победу в матче Единой Лиги ВТБ.

Сегодня у него была возможность перевести игру с ЦСКА в овертайм подобным броском. Но второй раз подряд чуда не произошло, триллер-матч остался за ЦСКА.

Вторая игра серии состоится во дворце спорта «Мегаспорт» 19 апреля. Потерпите два дня.