Димитрис Итудис: После большого перерыва ЦСКА прибавил в защите

ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги

«Мы сумели переломить наш настрой на эту игру и заслужили победу. Совершено по-разному мы играли в первой четверти и в остальных трех четвертях. Поначалу мы давали «Химкам» много открытых бросков, в итоге они бросили больше трехочковых, чем двухочковых. Во второй половине мы больше бились за подбор, лучше работали в защите. Если посмотреть на полезность команд, то первую половину «Химки» выиграли в этом компоненте 66:25, а во второй мы были лучше в этом показателе — 74:20», — приводит РИА «Новости» слова Итудиса

Во вторник в Москве ЦСКА победил «Химки» со счетом 98:95 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Первую четверть армейцы проиграли со счетом 25:34.