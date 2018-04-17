Ещё
Димитрис Итудис: После большого перерыва ЦСКА прибавил в защите
Далее:
Читайте также:
Ещё

Димитрис Итудис: После большого перерыва ЦСКА прибавил в защите 

Советский спорт 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги
«Мы сумели переломить наш настрой на эту игру и заслужили победу. Совершено по-разному мы играли в первой четверти и в остальных трех четвертях. Поначалу мы давали «Химкам» много открытых бросков, в итоге они бросили больше трехочковых, чем двухочковых. Во второй половине мы больше бились за подбор, лучше работали в защите. Если посмотреть на полезность команд, то первую половину «Химки» выиграли в этом компоненте 66:25, а во второй мы были лучше в этом показателе — 74:20», — приводит РИА «Новости» слова Итудиса.
Во вторник в Москве ЦСКА победил «Химки» со счетом 98:95 в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. Первую четверть армейцы проиграли со счетом 25:34.
Советский спорт: последние новости
«Панатинаикос» обыграл «Реал» в первом матче 1/4 финала Евролиги «Филадельфия» нанесла поражение «Атланте» «Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение