17 апреля в Москве состоялся первый поединок четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками». Победу в напряжённом поединке одержали «армейцы» — 98:95. При этом, после первой половины матча они уступали соперникам 8 очков, попутно потеряв при этом из-за травмы одного из лидеров команды Нандо де Коло. Невзирая на все эти трудности ЦСКА сумел собраться и оформить победу.
Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 22 очка. У «Химок» 22 очка в активе Алексея Шведа. Обзор самых ярких моментов поединка можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.