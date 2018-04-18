Ещё
Евролига представила обзор поединка ЦСКА — «Химки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евролига представила обзор поединка ЦСКА — «Химки» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
17 апреля в Москве состоялся первый поединок четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками». Победу в напряжённом поединке одержали «армейцы» — 98:95. При этом, после первой половины матча они уступали соперникам 8 очков, попутно потеряв при этом из-за травмы одного из лидеров команды Нандо де Коло. Невзирая на все эти трудности ЦСКА сумел собраться и оформить победу.
Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 22 очка. У «Химок» 22 очка в активе Алексея Шведа. Обзор самых ярких моментов поединка можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
«Панатинаикос» разгромил «Реал» и повёл в серии, Калатес оформил дабл-дабл Дабл-даблы Хорфорда и Тейтума помогли «Бостону» в овертайме победить «Милуоки» Итудис: игроки ЦСКА показали, что они могут бороться с обстоятельствами
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию81
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение