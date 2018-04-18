Евролига представила обзор поединка ЦСКА — «Химки»

17 апреля в Москве состоялся первый поединок четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и «Химками». Победу в напряжённом поединке одержали «армейцы» — 98:95. При этом, после первой половины матча они уступали соперникам 8 очков, попутно потеряв при этом из-за травмы одного из лидеров команды Нандо де Коло. Невзирая на все эти трудности ЦСКА сумел собраться и оформить победу.