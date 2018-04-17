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Антонов: второй матч с «Химками» будет ещё жёстче
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Антонов: второй матч с «Химками» будет ещё жёстче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард ЦСКА Семён Антонов поделился ожиданиями от второго матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Химками», который пройдёт 19 апреля. По его словам, этот поединок, вероятнее всего, будет даже тяжелее первого.
«Я думаю, что во втором матче всё будет ещё жёстче. «Химки» проигрывают 1-0, поэтому будут стараться играть ещё более агрессивно, чем сегодня. Мы должны быть к этому готовы и начинать играть с первой четверти. Между играми у нас есть день на подготовку, на восстановление, думаю, что мы проведём этот день с пользой», — рассказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.
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