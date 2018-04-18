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Виталий Фридзон: «Химки» наказывали нас за нашу защиту"
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Виталий Фридзон: «Химки» наказывали нас за нашу защиту" 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после первого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (98:95) отметил, что соперник играл в отличный баскетбол.
— Мы не опешили от того, как «Химки» провели первую четверть, — приводит «Р-Спорт» слова Фридзона. — Мы понимали, что будет тяжелый матч. Они играли в отличный баскетбол, находили свободных игроков и наказывали нас за нашу защиту. Мы многое позволяли им. Но во второй половине матча мы начали играть более агрессивно, умнее и поэтому переломили ход игры и победили.
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