Виталий Фридзон: «Химки» наказывали нас за нашу защиту"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон после первого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (98:95) отметил, что соперник играл в отличный баскетбол.

— Мы не опешили от того, как «Химки» провели первую четверть, — приводит «Р-Спорт» слова Фридзона. — Мы понимали, что будет тяжелый матч. Они играли в отличный баскетбол, находили свободных игроков и наказывали нас за нашу защиту. Мы многое позволяли им. Но во второй половине матча мы начали играть более агрессивно, умнее и поэтому переломили ход игры и победили.