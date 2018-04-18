Ещё
37 очков Дерозана помогли «Торонто» победить «Вашингтон» во втором матче серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

37 очков Дерозана помогли «Торонто» победить «Вашингтон» во втором матче серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции победитель Востока «Торонто Рэпторс» принимал на домашней площадке «Вашингтон Уизардс» и победил — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29). Счёт в серии: 2-0. Первый матч — 114:106.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Демар Дерозан, набравший 37 очков. Дабл-дабл в составе хозяев оформили разыгрывающий Кайл Лоури (13 очков и 12 передач) и центровой Йонас Валанчюнас (19 очков и 14 подборов).
Третий и четвёртый матч серии пройдут в Вашингтоне 21 и 23 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
Дабл-даблы Хорфорда и Тейтума помогли «Бостону» в овертайме победить «Милуоки» Итудис: игроки ЦСКА показали, что они могут бороться с обстоятельствами «Панатинаикос» разгромил «Реал» и повёл в серии, Калатес оформил дабл-дабл
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию85
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение