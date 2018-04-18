37 очков Дерозана помогли «Торонто» победить «Вашингтон» во втором матче серии

Во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции победитель Востока «Торонто Рэпторс» принимал на домашней площадке «Вашингтон Уизардс» и победил — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29). Счёт в серии: 2-0. Первый матч — 114:106.

Третий и четвёртый матч серии пройдут в Вашингтоне 21 и 23 апреля.