37 очков Дерозана принесли «Торонто» вторую победу в серии с «Вашингтоном»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Вашингтон Уизардс» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА Встреча завершилась со счетом 130:119, сообщает ТАСС

У «Вашингтона» самым результативным оказался Джон Уолл , записавший на свой счет 29 очков.

После двух матчей в серии ведет «Торонто»: 2-0. Третья и четвертая встречи серии пройдут в Вашингтоне 21 и 23 апреля.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч "Торонто Рэпторс" (Торонто) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29) "Торонто Рэпторс": Дерозан — 37, Валанчюнас — 19, Майлз — 18, Лоури — 13, Райт — 11, Ибака — 10, Ануноби — 9, Сиакам — 6, Пёлтль — 4, Браун — 3, Ричардсон, Ванвлит, Пауэлл, Маккинни, Ногуэйра "Вашингтон Уизардс": Уолл — 29, Скотт — 20, Лоусон — 14, Убре — 14, Портер — 12, Маинми — 12, Бил — 9, Моррис — 6, Саторански — 3, Маккалох, Фрейзер, Сешнс, Гортат, Смит, Микс