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37 очков Дерозана принесли «Торонто» вторую победу в серии с «Вашингтоном»
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37 очков Дерозана принесли «Торонто» вторую победу в серии с «Вашингтоном» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Вашингтон Уизардс» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА Встреча завершилась со счетом 130:119, сообщает ТАСС.
В составе хозяев лучшим игроком матча стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Также дабл-дабл из 13 очков и 12 передач оформили Кайл Лоури и Йонас Валанчюнас, который набрал 19 баллов и совершил 14 подборов.
У «Вашингтона» самым результативным оказался Джон Уолл, записавший на свой счет 29 очков.
После двух матчей в серии ведет «Торонто»: 2-0. Третья и четвертая встречи серии пройдут в Вашингтоне 21 и 23 апреля.
НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч "Торонто Рэпторс" (Торонто) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 130:119 (44:27, 32:31, 24:32, 30:29) "Торонто Рэпторс": Дерозан — 37, Валанчюнас — 19, Майлз — 18, Лоури — 13, Райт — 11, Ибака — 10, Ануноби — 9, Сиакам — 6, Пёлтль — 4, Браун — 3, Ричардсон, Ванвлит, Пауэлл, Маккинни, Ногуэйра "Вашингтон Уизардс": Уолл — 29, Скотт — 20, Лоусон — 14, Убре — 14, Портер — 12, Маинми — 12, Бил — 9, Моррис — 6, Саторански — 3, Маккалох, Фрейзер, Сешнс, Гортат, Смит, Микс
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