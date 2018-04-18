Андрей Воронцевич: «Химки» доказали, что намерены всерьез побороться с ЦСКА"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич после первого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (98:95) отметил, что команде необходимо провести работу над ошибками. По его словам, соперник показал серьезный настрой на борьбу.

— Мы дали «Химкам» забить много открытых бросков и вчистую проиграли первую четверть, — приводят "Известия" слова Воронцевича. — Но нам удалось собраться после этой локальной неудачи и выиграть все оставшиеся четверти. Победа за нами, но надо поработать над ошибками. На это у нас есть 48 часов. Да, нам тяжело без Кайла Хайнса , но мы понимаем, что в этой непростой ситуации мы должны сыграть за себя и за того парня. Желаем ему скорейшего выздоровления. Также неизвестно, насколько серьезную травму получил Нандо. Надеюсь, он сможет выйти уже в следующей игре.

Сейчас тот момент сезона, когда все игры на вес золота. Мы понимаем всю ответственность на данном этапе. «Химки» — не та команда, которая будет опускать руки. Перед серией многие эксперты списали их со счетов, но они доказали, что намерены всерьез побороться с нами.