Ещё
Андрей Воронцевич: «Химки» доказали, что намерены всерьез побороться с ЦСКА"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Воронцевич: «Химки» доказали, что намерены всерьез побороться с ЦСКА" 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич после первого матча 1/4 финала Евролиги против «Химок» (98:95) отметил, что команде необходимо провести работу над ошибками. По его словам, соперник показал серьезный настрой на борьбу.
— Мы дали «Химкам» забить много открытых бросков и вчистую проиграли первую четверть, — приводят "Известия" слова Воронцевича. — Но нам удалось собраться после этой локальной неудачи и выиграть все оставшиеся четверти. Победа за нами, но надо поработать над ошибками. На это у нас есть 48 часов. Да, нам тяжело без Кайла Хайнса, но мы понимаем, что в этой непростой ситуации мы должны сыграть за себя и за того парня. Желаем ему скорейшего выздоровления. Также неизвестно, насколько серьезную травму получил Нандо. Надеюсь, он сможет выйти уже в следующей игре.
Сейчас тот момент сезона, когда все игры на вес золота. Мы понимаем всю ответственность на данном этапе. «Химки» — не та команда, которая будет опускать руки. Перед серией многие эксперты списали их со счетов, но они доказали, что намерены всерьез побороться с нами.
Спорт-Экспресс: последние новости
Матч чемпионата Чехии остановлен после симуляции судьи. Видео Защитник "Дарюшафаки" Уилбекин - MVP финала Кубка Европы "Филадельфия" разгромила "Майами" на старте плей-офф
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию85
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение