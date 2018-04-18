«Нью-Орлеан» вновь победил «Портленд» в серии первого раунда плей-офф НБА

"Нью-Орлеан" одержал победу над "Портлендом" со счетом 111:102 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча проходила на арене "Мода-центр" в Портленде.

В составе победителей два игрока сделали дабл-дабл — Энтони Дэвис (22 очка, 13 подборов) и Рэджон Рондо (16 очков, 10 подборов). Самым результативным игроком встречи стал другой игрок "Нью-Орлеана", Джру Холидей, набравший 33 очка. У хозяев дабл-дабл на счету Аль-Фарука Амину — 14 очков, 15 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Нью-Орлеана". Следующий матч пройдет 20 апреля на площадке "Пеликанс".