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«Нью-Орлеан» одержал вторую победу над «Портлендом» в 1/8 финала плей-офф НБА
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«Нью-Орлеан» одержал вторую победу над «Портлендом» в 1/8 финала плей-офф НБА 

Р-Спорт 2 часа назад
«Нью-Орлеан Пеликанс» одолел «Портленд Трэйл Блэйзерс» и повел 2-0 в серии первого раунда плей-офф НБА.
Игра, прошедшая во вторник в Портленде, закончилась со счетом 111:102 (25:23, 29:36, 33:19, 24:24) в пользу гостей. В составе победителей Джру Холидей набрал 33 очка и сделал 9 передач, Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов, а Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла, записав себе в актив 16 очков, 10 подборов и 9 передач. У хозяев 22 очка набрал Си Джей Макколлум, а Аль-Фарук Амину сделал дабл-дабл — 14 очков и 15 подборов.
Третий и четвертый матчи серии пройдут 19 и 21 апреля в Новом Орлеане.
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