«Портленд» проиграл «Нью-Орлеану» оба домашних матча на старте плей-офф

Во втором матче четвертьфинала Западной конференции «Портленд Трэйл Блейзерс» на домашнем паркете принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и проиграл — 102:111 (23:25, 36:29, 19:33, 24:24). Счёт в серии: 0-2. Первый матч — 95:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «пеликанов» Джру Холидэй (33 очка и 9 передач). Второй разыгрывающий гостей Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла (16 очков, 10 подборов, 9 передач). Лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.

Звёздный разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард провалил игру, набрав 17 очков при 4 передачах и 7 потерях.

Третий и четвёртый матчи серии пройдут в Новом Орлеане 20 и 22 апреля.