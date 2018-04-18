Ещё
«Портленд» проиграл «Нью-Орлеану» оба домашних матча на старте плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Портленд» проиграл «Нью-Орлеану» оба домашних матча на старте плей-офф 

Чемпионат.com 2 часа назад
Во втором матче четвертьфинала Западной конференции «Портленд Трэйл Блейзерс» на домашнем паркете принимал «Нью-Орлеан Пеликанс» и проиграл — 102:111 (23:25, 36:29, 19:33, 24:24). Счёт в серии: 0-2. Первый матч — 95:97.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «пеликанов» Джру Холидэй (33 очка и 9 передач). Второй разыгрывающий гостей Рэджон Рондо остановился в шаге от трипл-дабла (16 очков, 10 подборов, 9 передач). Лидер «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов.
Звёздный разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард провалил игру, набрав 17 очков при 4 передачах и 7 потерях.
Третий и четвёртый матчи серии пройдут в Новом Орлеане 20 и 22 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
«Портленд» проиграл «Нью-Орлеану» оба домашних матча на старте плей-офф Дабл-даблы Хорфорда и Тейтума помогли «Бостону» в овертайме победить «Милуоки» Итудис: игроки ЦСКА показали, что они могут бороться с обстоятельствами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае7
WADA решило «добить» Россию96
Смолов упал вовремя: почему разогнали департамент судейства
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение